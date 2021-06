Ils rackettent une ado puis harcèlent sa famille

Les faits remontent au samedi 5 juin et sont relatés ce vendredi dans la presse régionale. Une adolescente, âgée de 14 ans, a été victime d'un racket dans le centre-ville de Thionville. Deux individus lui ont pris de force son sac à main et l'ont giflée à plusieurs reprises. Ce qui ressemble à un banal fait divers a pris une autre tournure lorsque les deux malfrats ont décidé de s'en prendre également à la famille de leur jeune victime.

Les deux hommes n'ont pas hésité à dégrader des vitres et la porte de garage de l'habitation, ainsi que la voiture des parents de la jeune fille. Ils ont aussi proféré des menaces («On va vous crever»)... Finalement arrêtés, les deux individus ont été jugés mardi en comparution immédiate et ont dû répondre d'accusations de vol avec violence, dégradation en réunion et menaces de mort.

Interdit de séjour en Moselle

Les deux prévenus, pas intimidés pour un sou, n'ont pas clairement reconnu les faits. Ils ont en revanche répliqué au président: «C'est la parole des autres contre la parole de nous (sic)». Un des deux hommes, un Florangeois, a été condamné à quatre mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. Il devra en outre payer les réparations des dégâts commis et ne pourra plus fréquenter le quartier où habite la victime.

L'autre prévenu, originaire du Val-de-Marne, a écopé de 12 mois de prison, dont quatre avec sursis probatoire pendant deux ans. Il devra lui aussi rembourser les dégradations commises et a été interdit de séjour en Moselle. Le tribunal a également annulé son permis de conduire pour récidive de conduite en état d'ébriété et confisqué son véhicule. Enfin, l'homme s'est vu signifier une interdiction de détention d'une arme, pour une durée de cinq ans.

