Comment un chômeur solitaire est devenu tueur?

Isolé du monde, il voulait se venger après ses licenciements. Gabriel Fortin, ingénieur au chômage, a tué la semaine dernière deux de ses anciens DRH et une fonctionnaire de Pôle Emploi dans une équipée sanglante qui suit le fil de ses échecs professionnels. Son parcours de vie, comme sa personnalité, demeurent flous. Tout juste sait-on que l'homme, originaire de Nancy où il résidait, «vivait comme un reclus depuis plusieurs années, n'avait aucune vie sociale, ses seuls contacts étaient sa mère et son demi-frère», confie une source proche du dossier.

Face aux enquêteurs et aux juges, ce célibataire sans enfants jusqu'alors inconnu des services judiciaires est invariablement muet. En garde à vue, il s'est montré «totalement mutique, avec un comportement calme, plutôt rationnel, n'a manifesté aucune nervosité. Il n'y a pas eu d'incident, c'est quelqu'un de très décidé en apparence», explique une source proche de l'enquête. Depuis, il a été mis en examen pour «assassinats» et l'enquête a remonté un passé qui a manifestement nourri sa rancune jusqu'au passage à l'acte.

«Risque suicidaire très marqué»

«Il y a certainement un côté très dépressif et prémédité qui s'est construit sur plusieurs années. La dépression est un des grands facteurs du passage à l'acte, on a l'impression qu'il y a un ressentiment qu'il ne peut pas gérer», explique le Dr Sophie Baron Laforet, psychiatre et ancienne présidente de l'Association française de criminologie (AFC). «Il y a sûrement de la pathologie psychiatrique de longue date mais on peut se demander quel a été le facteur déclenchant, faisant que la douleur est insupportable, plus possible à vivre, faisant qu'il a préparé son plan et froidement abattu ces personnes», poursuit-elle.

Deux lettres «laconiques», adressées à sa mère et son demi-frère, ont été découvertes au domicile de Gabriel Fortin à Nancy, qui n'évoquent pas son passage à l'acte. Dans ces missives, «il sous-entend qu'il va s'absenter. Dans l'une, il demande à ce qu'on s'occupe de son appartement et dans l'autre il demande qu'on s'occupe de son chien, sans en dire plus», détaille une source proche de l'enquête.

«Maintenant on peut se demander comment il va survivre à ça, c'est la mort sociale totale (...) Le risque suicidaire est sûrement très marqué», avance Mme Baron-Laforêt. Fortin a été transféré mercredi dans une unité psychiatrique lyonnaise sur demande de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, qui fait état «d'éléments qui faisaient penser qu'il pouvait être un danger pour lui-même».

