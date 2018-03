Un faux avocat condamné en appel à cinq ans

Les magistrats ont confirmé la condamnation à cinq ans d'emprisonnement prononcée en première instance à l'encontre du prévenu, âgé de 35 ans. Le faux professionnel du droit a été reconnu coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat et escroqueries entre juin 2016 et août 2017. Il a en outre été condamné à rembourser les honoraires versés par une dizaine de personnes et à verser un euro symbolique à l'ordre des avocats de Nancy, partie civile.

«Ce qui nous a beaucoup heurtés, c'est qu'il a utilisé le principe de la relation de confiance qui existe entre un avocat et son client pour obtenir des sommes d'argent, pour piéger les gens», a réagi l'avocat du conseil de l'ordre, Philippe Guillemard. L'homme avait ouvert son cabinet en 2016 en usurpant l'identité d'une avocate portant le même patronyme et qui avait été radiée du barreau de Nancy six ans auparavant.

«C'est un menteur compulsif»

Lors de l'audience, mi-mars, l'escroc, incarcéré depuis l'été 2017, avait expliqué avoir été «pris dans un engrenage», a relaté son avocate, Déborah Carmagnani. «Il a toujours voulu exercer une profession juridique, notamment avocat, mais il avait un casier judiciaire, ce qui a été un frein», a-t-elle ajouté. Selon l'avocate, «il a essayé de s'installer en tant que juriste et il a vu qu'il y avait de la demande. De fil en aiguille, il en est venu à faire des actes qui relèvent de la profession d'avocat et à se présenter comme avocat», spécialiste en droit du travail, a-t-elle détaillé.

«Il avait orchestré une apparence: quand il recevait des gens à son cabinet, il mettait une robe d'avocat en évidence, un macaron d'avocat en évidence», a ajouté Me Guillemard. Le faux avocat a déjà été condamné notamment pour s'être fait passer pour un militaire à deux reprises et pour des escroqueries bancaires. «C'est un menteur compulsif, il change de secteur géographique pour endosser des qualités qu'il n'a pas pour tromper son monde», a souligné Me Guillemard. Selon Me Carmagnani, un expert psychiatre a relevé chez son client «une capacité à mentir et à se convaincre lui même de certaines choses».

(L'essentiel/afp)