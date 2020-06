Il la tue, vient au Luxembourg, puis se rend

Un homme a été mis en examen puis écroué dimanche après avoir avoué le meurtre mardi d'une femme de 79 ans qu'il avait l'intention de cambrioler à Châlons-en-Champagne, a annoncé le parquet de Reims. Âgé de 25 ans, cet homme qui connaissait la victime pour avoir effectué par le passé chez elle «divers travaux de peinture», s'est présenté vendredi au commissariat de Châlons, exprimant «à plusieurs reprises ses regrets», a indiqué le parquet dans un communiqué.

Devant les policiers et le juge d'instruction, ce célibataire sans enfants, connu judiciairement pour un seul fait de conduite en état d'ivresse en 2018, a expliqué «qu'il avait quitté son emploi en février et qu'il était couvert de dettes, ce dernier élément étant ignoré de sa famille. Il avait alors envisagé ce cambriolage pour les payer». «Se faisant passer pour un employé de la société qui avait déjà travaillé chez elle, et en prétextant venir faire des constatations de présence d'amiante», il avait pu entrer chez la victime mardi après-midi.

Au Luxembourg le lendemain du meurtre

Puis «selon lui, sans violence, il avait réussi» à la «ramener jusque dans une chambre (...) dans l'espoir d'être tranquille pour cambrioler les autres pièces». «Elle avait alors chuté et il lui avait asséné un violent coup de coude au crane. La voyant convulser au sol, pris de panique selon sa version, il avait alors décidé de l'étranger avec un fil électrique, cause effective du décès. Il avait ensuite continué de fouiller l'appartement, mais était parti sans rien prendre», a détaillé le parquet qui a confié l'enquête à la PJ de Reims.

Le jeune homme «avait passé la journée suivante au Luxembourg avec sa sœur et sa petite amie, puis pris de remords, il avait avoué son meurtre à son frère et sa mère avant de se rendre».

(L'essentiel/afp)