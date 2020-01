Incarcéré pour avoir égorgé un trentenaire

Un homme de 40 ans, soupçonné d'avoir mortellement poignardé à la gorge un trentenaire, lundi à Nancy, lors d'une transaction de drogue, a été mis en examen pour meurtre dimanche et incarcéré, a-t-on appris auprès du parquet. Le meurtrier présumé avait été interpellé dans le centre de Nancy, vendredi après-midi. À l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire, a indiqué le procureur, François Pérain.

«Condamné à 37 reprises depuis 1997, dont sept fois pour violences avec arme et trois fois pour stupéfiants», l'homme a reconnu avoir tué la victime lors d'une transaction portant sur de la drogue, a relaté M. Pérain. «Il y a eu une altercation et il a porté un coup de baïonnette, qui lui avait été donnée par son père et qu'il aurait ensuite jetée», a-t-il ajouté. Les deux hommes s'étaient rencontrés dans un cabinet médical et avaient convenu de s'échanger des stupéfiants.

Un coup violent à la carotide

La victime, âgée de 37 ans, avait été découverte gisant sur la voie publique par une femme qui rentrait chez elle, près du canal de la Meurthe, lundi vers 19h. Selon le médecin légiste, «l'homme est décédé à la suite d'un coup porté violemment à la carotide, des fractures ont été occasionnées par la force du coup», a dit le procureur. Il était «connu pour des faits d'usage de stupéfiants» et a été retrouvé en possession d'une «balance de précision», ustensile utilisé pour le trafic de drogue, a-t-il rappelé.

Peu après les faits, un homme pouvant correspondre au signalement donné par un témoin, avait été interpellé, avec une femme qui l'accompagnait. Le couple a été mis hors de cause. L'enquête est menée par le service régional de police judiciaire de Nancy.

(L'essentiel/afp)