«Appelle la police, s'il te plaît! Il me frappe!»

J’allais pas partager tout simplement psq je ne voulais pas afficher ça mais lui il mérite d’être afficher, il frappe une femme alors qu’elle n’a rien demander elle m’a dit que ça fessais 1 ans que c’est comme ça les filles encore une fois si un homme vous frappe quittez le.. pic.twitter.com/cwDTU4yAGA — hood (@hdktrrr) January 14, 2020

Les pleurs et la voix tremblante de la jeune femme font froid dans le dos. Dans la nuit du 14 janvier, une femme a appelé au secours son amie via le réseau social Snapchat. «Appelle la police, il me frappe, je te jure, appelle la police s'il te plaît. Je t'en supplie, aide-moi...», crie-t-elle, désespérée, dictant ensuite son adresse dans le même message vocal. «Il me met des coups de pieds car je lui demande de dégager de chez moi (sic)», continue-t-elle de crier, en larmes.

Son amie a enregistré tout ce que la victime présumée de violences conjugales lui a envoyé, y compris des courtes vidéos, semblant montrer le principal suspect et a diffusé la vidéo sur Twitter.

Depuis ce dernier vocaux plus de nouvelle.. pic.twitter.com/280M9tvtx6 — hood (@hdktrrr) January 14, 2020

Dans un deuxième échange de messages publié, la situation semble de plus en plus tendue entre les deux partenaires. «Il me frappe de nouveau, il me donne des coups de pieds dans la gueule», hurle la jeune femme.

Jeudi en début d'après-midi, la police de Strasbourg a rassuré sur la situation. Deux équipes se sont rendues sur place et l'auteur a été arrêté. L'homme est entendu par les enquêteurs. Les forces de l'ordre en ont profité pour rappeler que pour ce cas de figure, les victimes doivent faire le 17. Aucun détail n'a été communiqué quant à l'état de santé de la jeune femme.

L'appel au secours de cette jeune fille a été reçu cette nuit du 14/01 à 4h50 précisément. 2 équipages de police ont été envoyés sur les lieux. L'auteur des violences a été interpellé. Il est actuellement entendu par les enquêteurs.

➡️Pour ce genre de situation, privilégiez le 17 https://t.co/C6hkaI3fOj — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) January 14, 2020

(mm/L'essentiel)