3 P+R lorrains cofinancés par le Luxembourg

Trois nouveaux parkings relais, communément appelés «Park and Ride» (P+R), seront prochainement aménagés en Lorraine et cofinancés par le Luxembourg, selon des informations publiées par Paperjam, ce vendredi, sur son site Internet.

Deux P+R seront construits à proximité des gares de Thionville et de Longwy et le troisième verra le jour le long de l'autoroute A31, au nord de Thionville. Paperjam précise que ces travaux seront financés de manière commune par la France et le Grand-Duché.

Une annonce officielle est attendue à Paris la semaine prochaine lors de la visite d'État du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Marie Teresa, du lundi 19 au mercredi 21 mars 2018. Un conseil des ministres français et luxembourgeois est en effet prévu et la mobilité transfrontalière sera une des thématiques abordées pour l'occasion.

