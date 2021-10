Un mort et sept blessés au Nürburgring

Un automobiliste est mort, et sept autres personnes ont été blessées, dans un accident sur le Nürburgring. Selon la police, le conducteur est mort en percutant une dépanneuse. D'autres véhicules ont ensuite percuté la première voiture, ajoutant cinq blessés graves et deux plus légers au lourd bilan. L'accident s'est produit lors d'une balade touristique sur le célèbre circuit, précise la police.

Le véhicule de remorquage avait sécurisé le site d'un accident sur la Nordschleife, après que des fluides, vraisemblablement de l'huile ou de l'essence, se sont échappés d'une voiture. Dix automobilistes ont dû faire une embardée ou ont perdu le contrôle en raison de la chaussée glissante.

La voiture du conducteur décédé sur les lieux de l'accident a pris feu après la collision, indique la police. L'étendue exacte de ce qui s'est passé n'a pas encore été totalement clarifiée. Les services de secours étaient toujours sur les lieux de l'accident et un hélicoptère a été également utilisé.

(L'essentiel)