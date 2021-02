Des chiens empoisonnés près du Luxembourg

C'est une vétérinaire belge, installée à Habay, qui a donné l'alerte le mardi 23 février 2020. «Attention ! Arrive en urgence chien de 1 an et demi pour intoxication de Heinstert», a-t-elle indiqué via son compte Facebook. Heinstert est une localité est de la commune d'Attert, très proche de l'ouest du Luxembourg. «On ne peut pas dire si c'est volontaire ou pas», poursuit la vétérinaire, «mais le chien revenait de dehors». «Soyez vigilants, car malgré les quatre heures de combat pour le sauver il est décédé...».

Un jour plus tard, le mercredi 24 février, toujours au même endroit, à deux pas du Grand-Duché. «Attention exactement le même morceau retrouvé encore à Heinstert aujourd'hui!», regrette-t-elle. «Heureusement le chien n'est pas atteint. Vigilance! Cela ressemble à des morceaux de poulet, or le chien ne mange que des croquettes ici. Ce nouveau chien d'aujourd’hui était dans son jardin, situé route de Habay à Heinstert».

Ce samedi, le quotidien régional L'Avenir Luxembourg rappelle que des affaires similaires ont eu lieu dans les communes de Habay et de Léglise, non loin de là, au mois de janvier 2021. Six chiens avaient d'ores et déjà été empoisonnés à ce moment-là et quatre d'entre-eux avaient perdu la vie. Une enquête est actuellement en cours et les autorités appellent à la plus grande prudence lors des promenades avec vos animaux de compagnie. Et comme la météo permet les grandes sorties pour le moment, vous voilà prévenus.

Attention ! Arrive en urgence chien de 1 an et demi pour intoxication ... de Heinstert . On ne peut pas dire si c est... Publiée par Rachel Weber sur Mardi 23 février 2021

Attention exactement même morceau retrouvé encore à Heinstert auj !! Heureusement chien pas atteint . Vigilance !! Cela... Publiée par Rachel Weber sur Mercredi 24 février 2021

Voilà Wally est sauvé !!! Il rentre et vous remercie pour toutes vos ondes positives. Merci à Marie Lion et son aide... Publiée par Rachel Weber sur Mercredi 24 février 2021

(fl/L'essentiel)