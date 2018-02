Ils immigraient vers Londres via le Grand Est

Après neuf mois d'enquête, les policiers de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et l'emploi des étrangers sans titre (Ocriest), de la Police aux frontières (PAF) et de la brigade mobile de recherche de Metz de la PAF 67 ont interpellé onze personnes dans le Bas-Rhin, en Seine-Saint-Denis et à Paris. Le réseau organisait des passages vers la Grande-Bretagne pour des ressortissants Sri-Lankais résidant en France, au départ d'aéroports de l'est de la France, d'Allemagne ou de Bâle-Mulhouse.

Les candidats à l'immigration étaient pris en charge depuis Paris puis acheminés vers l'est de la France. Ils étaient ensuite hébergés dans l'attente des «modalités de passage» et notamment de «passeports authentiques» fournis par le réseau. Arrivés à Londres, ils étaient réceptionnés par l'organisateur local et devaient payer leur passage entre 7 000 et 8 000 livres sterling (7 900 et 9 000 euros). L'argent était ensuite reversé aux membres du réseau.

Lors des interpellations, les enquêteurs ont découvert des bordereaux d'envoi d'argent, des copie de documents d'identité dont une vingtaine de copies de visas vierges, treize copies de passeports anglais, onze copies de cartes d'identité françaises et six copies de passeports italiens.

(L'essentiel/AFP)