Un ex-​​joueur de Nancy arrêté dans une voiture volée

Pape Diakhaté, un ancien joueur de l'As Nancy Lorraine, a été récemment arrêté par la police et placé en garde à vue, rapporte L'Est Républicain.

L'ancien international sénégalais était ainsi au volant d'un 4X4 jaguar lorsqu'il a été contrôlé par les forces de l'ordre. Il s'avère que le véhicule avait été volé. Pape Diakhaté n'était par ailleurs plus titulaire du permis de conduire.

En garde à vue, l'actuel joueur et entraîneur de l'US Vandœuvre (Régional 1) a expliqué qu’il avait acheté la voiture dans un garage de Nancy, il y a quelques mois, et qu’il l’avait payée par chèque. Après vérification, les enquêteurs ont confirmé ses dires. Pape Diakhaté a donc été mis hors de cause et libéré.

(L'essentiel)