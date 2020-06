Des plaintes contre les forages de Nestlé Waters

France Nature Environnement, Lorraine Nature Environnement et les associations du collectif eau88 accusent Nestlé Waters d'avoir puisé plus de 10 milliards de litres d'eau depuis 2007 via ces neuf forages qui ne bénéficient pas, selon elles, de l'autorisation préfectorale prévue par le code de l'environnement. «L'administration et la société Nestlé Waters reconnaissent clairement l'absence d'autorisations administratives pour les prélèvements d'eau sur 9 forages, parmi les 28 exploités par la multinationale», pointent les associations dans un communiqué.

Elles soulignent que «Nestlé Waters a déposé en février 2019 une demande pour régulariser» leur situation et s'étonnent que l'administration ait permis jusqu'alors à l'entreprise d'effectuer les pompages et de commercialiser ses eaux minérales. «Nous souhaitons que Nestlé Waters, entreprise d'envergure internationale, respecte la loi comme le ferait n'importe quelle entreprise ou personne souhaitant prélever de l'eau dans une nappe phréatique en quantité importante et que la ressource en eau soit préservée», résume le porte-parole du collectif eau88, Bernard Schmitt.

1,5 milliard de bouteilles par an

«Notre position est celle d'une totale transparence sur l'existence de nos captages et des volumes prélevés, sur lesquels Nestlé Waters paie l'ensemble des redevances légales», a pour sa part assuré dans un communiqué la directrice Générale de Nestlé Waters France, Sophie Dubois, tout en indiquant ne pas avoir été officiellement informée de cette plainte. «Les forages exploités avant la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 bénéficient d'une présomption légale de régularité», assure le groupe.

«Depuis plusieurs années, le souhait des services de l'État a été de remettre à plat les diverses autorisations pour les unifier et y intégrer les captages non exploités. Nestlé Waters a souscrit à cette démarche et a déposé les dossiers demandés par l'État», ajoute-t-il. Les sites de Nestlé Waters à Vittel et Contrexéville produisent 1,5 milliard de bouteilles par an. La nappe aquifère des grès du Trias inférieur, située à 100 m de profondeur et faiblement minéralisée, présente un déficit annuel d'un million de m3 et se renouvelle lentement. Trois communes et trois industriels, dont Nestlé Waters, y effectuent des prélèvements.

En janvier, un protocole qui prévoit son retour à l'équilibre entre 2021 et 2027 a été présenté. Il repose sur la rationalisation des prélèvements industriels et publics, la création d'un observatoire des ressources en eau souterraine et la rétrocession de forages par Nestlé Waters.

(L'essentiel/afp)