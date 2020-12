Un cycliste écarte une fillette d'un coup de genou

La scène a créé l'indignation sur les réseaux sociaux. Un cycliste pressé a donné un coup de genou à une fille de 5 ans qui était sur son chemin dans les Hautes Fagnes (région qui s'étend de la province de Liège en Belgique, à la Rhénanie-Palatinat et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne), afin de pouvoir passer. Les faits se sont déroulés vendredi, jour de Noël.

Le père de l'enfant, originaire de Verviers (Province de Liège), qui était présent sur les lieux, raconte ensuite à Sud Presse avoir interpellé le cycliste. «Je lui ai demandé ce qui lui prenait, dit-il. Et il m'a répondu "j'ai klaxonné, vous n'avez qu'à bouger" (NDLR: on entend effectivement le son de la sonnette au début de la vidéo)! Franchement, il se serait excusé, je n'en aurais pas fait tout un foin. Mais pour lui, c'était juste de notre faute, donc c'était normal de réagir comme ça. Et il est parti…».

Le papa indique avoir porté plainte et conduit sa fille à l'hôpital. Elle «avait encore des douleurs, indique-t-il. Elle est retombée sur les avant-bras, on avait peur qu'elle ait une fracture. Mais ça va, physiquement elle n'a rien. Mais elle se pose des questions. Elle m'a dit "Le monsieur c'est un méchant, pourquoi il a fait ça ?"». Le promeneur ajoute avoir publié la vidéo pour «faire prendre conscience aux cyclistes et aux piétons que quelque chose ne va pas».

