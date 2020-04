Deux oursons noirs sont nés au parc de Sainte-​​Croix

«Une première à Sainte-Croix et dans le Grand Est», souligne le parc animalier. Le 1er février dernier, Willow, l’une des femelles du groupe d’ours noirs, a donné naissance à deux oursons, Dakota et Carolina. Les deux petites femelles sont restées auprès de leur mère et séparées des autres membres du groupe dans une loge dédiée pendant près de 2 mois. «À la naissance, les oursons sont très fragiles et ne pèsent que quelques centaines de grammes. Il est donc important qu’ils restent auprès de leur mère pour développer leur croissance», explique le parc zoologique sur sa page Facebook.

Le 3 avril, l’équipe animalière a procédé au puçage obligatoire des oursonnes après un examen médical complet. «Il s’agit du seul contact physique qu’auront les soigneurs avec ces ursidés afin de ne pas les imprégner et de conserver leur instinct sauvage», note le parc. Âgées de 2 mois et pesant près de 4 kg chacune, elles «se portaient alors très bien» et sont aujourd'hui toujours accompagnées de leur mère pour leurs premiers mois de vie, ajoute-t-il.

NAISSANCE D’OURSONS NOIRS : UNE 1ère À SAINTE-CROIX ET DANS LE GRAND EST ! ???????? Le 1er février dernier, Willow, l’une... Publiée par Parc Animalier de Sainte Croix sur Mardi 28 avril 2020

(L'essentiel)