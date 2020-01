À 15 ans, ils volent une voiture et ont un accident

Ce lundi matin, les automobilistes roulant sur l'A31 ont pu croiser une voiture qui roulait un peu n'importe comment, slalomant entre les voies et les véhicules, enchaînant les infractions. Le Républicain lorrain rapporte ce lundi soir que le chauffard était âgé de... 15 ans. Pour couronner le tout, la voiture avait été volée plus tôt dans la matinée et le passager était lui aussi mineur.

Et ce qui devait arriver arrivât. Après quelques kilomètres de conduite plus qu'aléatoire, le jeune, non titulaire du permis de conduire, a fini par provoquer un accident, à hauteur de Kanfen, tout près de la frontière luxembourgeoise. Il a percuté deux véhicules et un poids lourd. Pas de blessés, mais la collision a causé de gros dégâts matériels et, bien sûr, d'importants embouteillage.

Après l'accident, les deux jeunes sont simplement sortis de la voiture, ont traversé l'autoroute, passé la glissière de sécurité et sont partis en courant. La police a fini par les prendre, en gare de Metz, aux alentours de 13h, après avoir été repérés dans un train Luxembourg-Metz. Ils ont été placés en garde à vue et ont affirmé que la voiture avait été «empruntée» à un parent...

(jw/L'essentiel)