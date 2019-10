Le trafic ferroviaire sera encore perturbé dimanche

Il est 18:00⌚️



#TERGrandEst



Les circulations seront fortement perturbées, ce dimanche 20 octobre, en raison d’un mouvement social.



Vous êtes invités à vérifier la circlation de vos trains sur les outils d'information habituels et l'assitant SNCF, avant de vous déplacer. — TER Grand Est (@TERGrandEst) October 19, 2019

Le trafic ferroviaire est toujours très perturbé en Lorraine et de nombreux TER, dont plusieurs trains entre Metz et le Luxembourg ont été supprimé. En outre, aucun Ouigo, les TGV low cost, n'a circulé. Un problème à l'échelle nationale en France. Les cheminots ont en effet exercé leur droit de retrait après un accident en Champagne-Ardennes, qui a fait plusieurs blessés mercredi, dont un conducteur de train, mercredi. La SNCF a elle évoqué «un arrêt sans avis et irrégulier du travail».

Quoiqu'il en soit, le trafic ne devrait guère s'améliorer dimanche. La SNCF prévoit en effet une journée perturbée, sans pouvoir indiquer pour le moment l'ampleur des perturbations. La compagnie conseille donc aux passagers de s'informer avant d'aller à la gare, voire de reporter leur voyage ou utiliser des moyens de transports alternatifs... Aucune indication n'a été donnée pour l'heure sur la poursuite du mouvement lundi prochain.

(L'essentiel)