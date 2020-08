Inquiétude après la disparition d'une ado à Metz

[#AppelàTémoin].

Nous avons besoin de l'aide de tous, amis et proches de la jeune Anaïs GEMIVILLE qui a maintenant disparu depuis 10 jours.

➡️ Contactez nous au 0387161717 ou composez le 1️⃣7️⃣. pic.twitter.com/kvaDyFYgdx — Police nationale 57 (@PoliceNat57) August 21, 2020

Cela fait désormais 10 jours qu'Anaïs Gemiville est introuvable. Originaire de Metz et scolarisée au collège Paul Valéry, l'adolescente a disparu le 10 août dernier, laissant ses proches dans l'angoisse et l'incertitude.

Un appel à témoins a été lancé par la police afin de retrouver la jeune fille. La Brigade des mineurs en appelle principalement à ses amis, mais également à toute personne qui a été susceptible de la croiser. «Le moindre détail, la moindre information, même sans importance de prime abord, peut permettre d'orienter les enquêteurs».

Faisant un peu plus âgée que son âge, Anaïs a la peau noire et porte des lunettes. Ses cheveux sont de couleur noire avec des extensions violettes. La jeune fille qui se promènerait avec un sac à dos Nike et des baskets noires de la même marque aurait eu l'intention de se rendre à Bordeaux. Toute information doit être rapportée à la police de Metz (numéro de téléphone: 17 ou +33 3 87 16 16 17).

(L'essentiel)