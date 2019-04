«Désolé monsieur, on a perdu votre petite fille»

Pascal Eschmann attendait tranquillement sa fille sur le quai de la gare de Strasbourg, dimanche. La petite Thyline, 4 ans et demi, avait été prise en charge par la SNCF à Rennes et devait tranquillement voyager jusqu'en Alsace. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu, et le père de famille n'a pas pu retrouver sa fille comme prévu.

«On te donne une valise et on te dit: "Désolé monsieur, on a perdu votre fille"». À peine croyable diront les uns, gravissime penseront d'autres. La petite fille avait en réalité été débarquée par erreur en gare de... Lorraine TGV. Après s'être rendu compte de la confusion, la SNCF a tout fait pour réparer la mégarde et un autre TGV s'est arrêté exprès à Louvigny, afin de récupérer l'enfant. Le père a finalement pu récupérer sa fille avec 45 minutes de retard.

Pas suffisant pour le faire décolérer. Il d'ailleurs décidé de porter plainte: «La confiance n'est plus la même, ma plainte n'est pas pour moi spécialement. Il faut que la SNCF réagisse pour que ça n'arrive plus à ma fille, ni à aucun autre enfant». La société de chemin de fer a pour sa part indiqué que les deux parents avaient été prévenus de l'erreur, mais le père n'a probablement pas reçu l'appel.

Lorsque tu veut récupère ta fille de 4ans et demi, qui arrive en gare de Strasbourg par là compagnie junior sncf...... Publiée par Pascal Eschmann sur Dimanche 7 avril 2019

(th/L'essentiel)