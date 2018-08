Braquage à la Poste de Mont-​​Saint-​​Martin

La Poste de Mont-Saint-Martin, tout près de la frontière avec le Luxembourg, du côté de Pétange, en Lorraine, a été braquée par trois individus ce mardi matin vers 10h10, rapporte Le Républicain lorrain. Selon le journal régional, les trois braqueurs étaient masqués et armés d'un pistolet chacun.

Après avoir pénétré dans l'agence, ils auraient frappé un des employés. Ils sont vite reparti, en volant une forte somme d'argent liquide, sur un scooter sans plaques d'immatriculation. La police a vite déployé un vaste dispositif, incluant la police locale et la police judiciaire de Metz, pour mener l'enquête.

Une dizaine de clients se trouvait dans la Poste, avec trois employés et deux jeunes en insertion sociale et professionnelle, au moment des faits. Un des témoins a raconté un braquage «rapide et violent», selon Le Républicain lorrain. Selon les témoins, les trois braqueurs étaient des jeunes dans la première moitié de la vingtaine.

L'employé de Poste frappé a été hospitalisé quelques heures. La cellule de soutien psychologique est aussi intervenue pour prendre en charge les trois employés. L'agence postale est fermée jusqu'à nouvel ordre, et pourrait rouvrir d'ici la fin de la semaine. Les braqueurs, eux, sont toujours dans la nature.

(L'essentiel)