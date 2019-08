Un blessé grave dans l'incendie à Renault-​​Sovab

Il était un peu plus de 20h mercredi soir quand le feu a commencé dans une cabine de peinture en travaux de l'usine Renault-Sovab de Batilly, à quelques kilomètres au nord-ouest de Metz, rapporte le Républicain lorrain. Plus de 60 pompiers et vingt véhicules de lutte contre l'incendie ont été mobilisés sur le site actuellement en maintenance. Un ouvrier de 58 ans, brûlé au troisième degré, a dû être transporté au service des grands brûlés de l'hôpital de Metz.

L'usine doit rouvrir le 27 août prochain, selon le Républicain lorrain, mais quelque 1 000 m² devront être ventilés après avoir été enfumés. Le site, plus gros employeur de Moselle, emploie quelque 2 800 personnes pour effectuer des opérations de carrosserie-montage sur des véhicules utilitaires.

(L'essentiel)