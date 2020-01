Les militants de Greenpeace en cassation

«L'ensemble des prévenus m'a chargé de former un pourvoi en cassation», a indiqué à l'AFP leur avocat, Alexandre Faro. La cour d'appel de Metz a condamné huit militants de Greenpeace à 180 jours amende s'échelonnant de 4 à 11 euros, soit de 720 euros à 1 980 euros. Yannick Rousselet, directeur de la campagne nucléaire de l'ONG, jugé pour complicité, a écopé de 270 jours amende à 10 euros.

Les peines étaient inférieures à celles prononcées en première instance par le tribunal correctionnel de Thionville en février 2018: deux mois de prison ferme pour deux prévenus récidivistes et cinq mois de prison avec sursis pour les six autres. Les huit militants, M. Rousselet et Greenpeace France, poursuivie en tant que personne morale et représentée par son directeur, Jean-François Julliard, ont en outre été condamnés à verser solidairement à EDF 211 806 euros au titre du préjudice matériel et économique, et 50 000 euros en réparation du «préjudice moral». Une peine d'amende de 25 000 euros a été prononcée à l'encontre de l'ONG.

«Illustrer les failles de sécurité»

À l'issue de la décision, Me Faro avait souligné la déception de ses clients que «l'état de nécessité», plaidé par la défense, n'ait pas été retenu par la cour d'appel. Le 12 octobre 2017 à l'aube, des antinucléaires avaient franchi trois clôtures pour pénétrer dans le site de la centrale mosellane. Ils avaient tiré un feu d'artifice près du bâtiment abritant la piscine à combustible, selon eux, avant d'être interpellés. La préfecture de Moselle et EDF avaient écarté la possibilité qu'ils aient pu accéder à la zone nucléaire.

Lors de l'audience, en octobre dernier, les huit militants, âgés de 29 à 50 ans, avaient reconnu leur participation à cette action «nécessaire», selon eux, pour alerter sur «le danger du nucléaire». «Le but était d'illustrer les failles de sécurité que nous avons identifiées dans les centrales nucléaires», avait exposé M. Julliard, présentant les prévenus comme des «lanceurs d'alerte».

