Les frontaliers à nouveau impactés par la grève

La grève nationale du syndicat allemand des conducteurs de train (GDL) de la Deutsche Bahn (DB) a provoqué de nombreuses annulations et des retards, lundi matin en Rhénanie-Palatinat et en Sarre. La grève a commencé à 2h du matin la nuit dernière, a confirmé lundi matin une porte-parole de la DB. Des horaires de remplacement ont été mis en place, comme prévu, lundi matin. «Un train par heure circule sur toutes les lignes», a précisé la porte-parole.

Le trafic régional et des trains express régionaux a été fortement touché en Rhénanie-Palatinat et en Sarre. Et le trafic frontalier vers le Grand-Duché est à nouveau impacté, comme lors de la grève précédente. Les trains entre Luxembourg et Coblence sont annulés dans les deux sens, indiquent les CFL. La liaison entre Trèves et Wittlich n'est pas non plus assurée. Cependant, la connexion entre Luxembourg et Trèves reste en service et les trains s'arrêtent à chaque gare du parcours.

Le GDL avait annoncé vendredi une grève du rail de 48 heures dans toute l'Allemagne à partir de ce lundi matin, 2h. Le mouvement touche aussi le trafic du fret depuis samedi. Les cheminots sont en grève pour réclamer des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Un différend entre le GDL et le plus grand syndicat des chemins de fer et des transports, EVG, couve aussi pour savoir qui doit négocier les conventions collectives. Les voyageurs peuvent se renseigner sur les sites Internet CFL.lu et bahn.de avant de prendre le train.

(L'essentiel)