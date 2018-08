Ils ont reproduit le circuit de Spa en miniature

Cinq jours avant le Grand Prix automobile de Belgique disputé dimanche sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps, les médias belges font progressivement monter la sauce et dénichent par la même occasion quelques petites pépites consacrées à l'événement qui réunira les meilleurs pilotes de Formule 1 à deux pas du Luxembourg.

Si vous étiez fans des petites voitures électriques lors de votre enfance, vous allez probablement être heureux de savoir que des amateurs du genre ont reproduit le circuit de Spa-Francorchamps en miniature dans les installations de Hobby 2000, un club de modélisme situé au numéro 78 du Quai de la Boverie à Liège.

«C'est une réplique approximative du plus beau circuit du beau monde», a reconnu Cédric Gridelet au micro de L'Avenir.net. «C'est pour pouvoir s'amuser entre nous avec nos petites voitures qui vont de l'échelle 1/32e à celle de 1/24e. C'est une adaptation en reprenant les virages principaux que l'on reconnaît très bien. Le circuit a été fabriqué en Allemagne dans les années 90 et on a eu l'opportunité de le racheter cette année au moment où le dernier propriétaire voulait s'en séparer. On a mesuré nos locaux et on a sauté sur l'occasion».

Si vous souhaitez découvrir des vidéos des premiers essais, cliquez sur ce lien.

(fl/L'essentiel)