Ils menaient la grande vie avec des allocs détournées

Cinq personnes ont été mises en examen et incarcérées jeudi à Metz pour avoir frauduleusement touché 800 000 euros d'allocations chômage partiel versées par l'État face à la pandémie, a annoncé la police judiciaire de Nancy. Sept personnes, cinq hommes et deux femmes, avaient été interpellées mardi, trois en Île-de-France et quatre en Moselle, a précisé le directeur de la PJ de Nancy, Maurice Alibert. Les deux femmes sont ressorties libres de leur garde à vue, a-t-il ajouté.

Lors des perquisitions, dix voitures de luxe «estimées à 600 000 euros», dont une Ferrari valant 260 000 euros et plusieurs Porsche, ainsi que «25 000 euros sur des comptes bancaires» ont été saisis, a précisé la police judiciaire de Nancy dans un communiqué.

Le parquet de Metz avait ouvert une enquête en avril après un signalement de la Direction régionale de l'économie qui avait remarqué des «demandes d'indemnisation suspectes» de chômage partiel, dans le cadre des mesures de soutien mises en place par l'État face à la pandémie de Covid-19 et aux différentes mesures de confinement depuis 2020, ajoute le communiqué.

«Des escrocs de haut vol»

Les demandes venaient de deux entreprises mosellanes dans le secteur de la restauration «pour les mêmes employés sur des périodes identiques». L'enquête a été menée par la police judiciaire de Nancy et le Groupe interministériel de recherche de Metz. Puis une information judiciaire a été ouverte en juillet pour «escroquerie, blanchiment en bande organisée, usurpation d'identité, faux et usage de faux».

Selon les enquêteurs, «un groupe d'individus avaient usurpé l'identité de plus de 98 sociétés pour collecter frauduleusement des fonds publics» puis «un réseau spécialisé dans le blanchiment» réinjectait les fonds détournés dans «l'économie légale». Les suspects sont des «escrocs de haut vol», vivant en région parisienne et en Moselle, et dont l'un était «spécialisé en faux documents», d'après les forces de l'ordre.

