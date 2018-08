Deux policiers ont été agressés à Longwy

Une dizaine d'habitants d'un quartier de Lonwy-Haut ont pris à partie deux policiers samedi vers 1h du matin, rapporte la chaîne française France 3 Grand Est sur son site Internet.

«Ces individus très virulents les ont encerclés», a précisé Olivier Passade , représentant SGP Police Forge Ouvrière en Meurte-et-Moselle au micro de la télévision régionale publique. «Au moment où un des deux policiers tentait d'interpeller un fauteur de trouble, il s'est fait dérober sa matraque télescopique, alors qu'il était au sol. Avec l'aide du second policier, ils ont alors battu en retraite pour sauver leurs vies. Un chargeur d'une arme a également été volé.»

Du renfort à la rentrée

Des récentes mutations et départ en retraite affecteraient actuellement la zone de police de Longwy-Villerupt, située à proximité des frontières luxembourgeoise et belge. «Les individus auxquels nos policiers ont été confrontés comprennent qu'il n'y a plus beaucoup de policiers pour réagir lorsqu'ils font n'importe quoi», a déploré Olivier Passade. «Donc ils s'en prennent de plus en plus à nous et aux pompiers qui avons de moins en moins de répondant».

Six nouvelles recrues devraient venir gonfler les rangs de la police au commissariat de Mont-Saint-Martin, à la rentrée.

(L'essentiel)