Elle meurt sur l'A31 après un choc avec un camion

Une automobiliste a perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi, sur l'A31 entre les échangeurs 42 et 43 à hauteur de Florange-Bétange (Moselle), dans le sens Metz-Luxembourg, rapporte la presse française. Les faits ont eu lieu vers 2h45. La conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté une glissière de sécurité. Sa voiture s'est alors immobilisée au milieu de la route. Un poids lourd qui arrivait n'a pas pu l'éviter et a percuté la voiture de plein fouet.

L'automobiliste a été transférée à l’hôpital dans un état grave. Elle a succombé à ses blessures peu de temps après. Le chauffeur du camion n'a pour sa part pas été blessé.

À noter que la circulation a été perturbée ce jeudi matin. La Direction interdépartementale des routes Est est ainsi intervenue afin de réparer la glissière de sécurité. La voie de gauche a été neutralisée et la vitesse a été réduite à 70km/h pendant les travaux sur la portion concernée. L'A31 devait être totalement rouverte et la restriction de vitesse levée vers 12h.

(L'essentiel)