Le fort de Queuleu a de nouveau été vandalisé

J'ai appris avec consternation que ce matin une nouvelle série de tags au niveau de l'entrée principale du fort de Queuleu, ancien camp spécial de la Gestapo. Une nouvelle fois, ce haut lieu européen du patrimoine et de la mémoire est dégradé. #memoires#patrimoine pic.twitter.com/KkRJxgpu5O — Emmanuel Lebeau (@EmmanuelLebeau) 27 janvier 2019

En juillet dernier, des croix gammées et des inscriptions sataniques avaient été peintes sur le panneau à l'entrée du fort de Queuleu, ancienne annexe du camp de concentration de Natzweiler-Struthof (Bas-Rhin) pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dimanche, le fort a à nouveau été vandalisé, rapportent France Bleu Lorraine Nord et France 3 Grand Est. Ainsi, des inscriptions en noir, a priori antiracistes, ont été découvertes sur le mur d'enceinte entourant l'entrée du lieu de mémoire. On peut par exemple lire «Fuck Racism» (NDLR: à bas le racisme) et voir une croix gammée barrée dans un rond.

Le site, isolé dans un bois et facile d'accès, est loin des regards directs, souligne France 3 Grand Est. Il avait été vandalisé en 2015 et est régulièrement tagué.

En cette journée de commémoration de la libération d'Auschwitz, je suis consterné par la nouvelle série de tags découverte ce matin au niveau de l'entrée principale du fort de Queuleu. Détermination totale pour retrouver et sanctionner les auteurs de cet acte stupide et indigne. — richard lioger (@LiogerRichard) 27 janvier 2019

(L'essentiel)