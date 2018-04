Les faits sont glaçants: dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier, Fabien G. a mis en scène le passage à tabac de son ex-compagne, dans sa maison de Tressange, en Moselle.

Il a tout filmé, dès son arrivée à la porte de la maison de sa mère, il a lancé un «Regardez comme je vais la taper» à la caméra avant de pousser la porte, de la gifler une première fois, de la frapper et de la battre alors qu'elle est au sol tout en téléphonant aux pompiers, rapportent nos confrères du Républicain lorrain. Le calvaire de la jeune femme aura duré un quart d'heure, le tout sous les yeux des internautes de Periscope.

La police n'aurait pas dû avoir accès à cette vidéo, Periscope n'enregistrant pas les images. Mais un internaute a enregistré la séquence et l'a transmise aux autorités. Le quadragénaire a invoqué l'alcool et son addiction à Periscope pour expliquer son geste. Le tribunal de Thionville l'a condamné mardi, à 30 mois de prison dont 12 avec sursis, avec mise à l'épreuve et obligation de se soigner et interdiction d'approcher la victime, dévastée par l'agression et l'humiliation.

(L'essentiel)