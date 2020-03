Il fait danser ses voisins depuis son balcon

Pour mettre un peu d'ambiance pendant cette période de confinement, ce résident de Thionville a sorti sa table de mixage sur son balcon pour offrir un peu de musique à ses voisins durant une heure.

Les internautes ont également pu en profiter puisque le Thionvillois a organisé un direct sur sa page Facebook. Jeux de lumières, LED et tubes à gogo, le DJ avait tout prévu, comme pour un set habituel. De quoi donner un peu de baume au coeur en cette période compliquée. En Italie, la musique au balcon devient presque habituelle pour combler l'ennui du confinement.

You can put Italy in lockdown but you can’t take life out of Italians.



Italians on their balconies in Rome today singing beautifully and breaking the chains of #coronavirus ???????? pic.twitter.com/GvxdFmWH0c