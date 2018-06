2 villes critiquées à cause d'un leader palestinien

Dans un courrier, la préfecture a demandé au maire (Front de gauche) de Villerupt, Alain Casoni, «de retirer la délibération du 9 octobre 2017 (NDLR: décernant le titre de citoyen d'honneur de la ville de Villerupt à Marwan Barghouti) et de procéder à l'enlèvement (de son portrait) affiché sur la façade de l'Hôtel de ville». «Le préfet mésestime de façon grave un article de la Constitution française qui dit qu'une collectivité s'administre librement», a réagi M. Casoni, «étonné de cette réaction tardive».

«Le combat que mène M. Barghouti pour la libération du peuple palestinien mérite d'être reconnu et soutenu au niveau international», a ajouté M. Casoni, précisant que sa commune «depuis des décennies, a pris l'habitude de faire citoyen d'honneur un certain nombre de personnalités». Un même courrier prie la commune de Vandœuvre-lès-Nancy de retirer «un vœu ayant pour objet de demander la libération de Marwan Barghouti, la reprise des négociations en vue d'aboutir à une paix durable à travers une solution à deux États dans les frontières de 1967 et le respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies», adopté lundi par le conseil municipal.

«Une atteinte au principe de neutralité des services publics»

«Si les villes ne peuvent pas faire ça, c'est une atteinte à la démocratie, à l'expression de la population», a regretté le maire socialiste Stéphane Hablot, ayant conscience que «Marwan Barghouti est un personnage controversé». Cette motion contrevient au code général des collectivités territoriales et «porte atteinte au principe de neutralité des services publics et est de nature à porter atteinte à l'ordre public», est-il écrit.

«M. Barghouti (a) été condamné en Israël à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtres et tentatives de meurtres», a rappelé la préfecture. Début juin, le tribunal administratif de Nancy avait annulé une délibération de la ville, datant de novembre 2016, accordant le titre de citoyen d'honneur au leader palestinien. L'épouse de M. Barghouti doit être «reçue officiellement en mairie» de Vandœuvre-lès-Nancy samedi avant de se rendre à une exposition sur la Palestine, a précisé le maire.

(L'essentiel/afp)