Il retrouve son amour en Moselle, 75 ans après

???????? / ???????? Ils se sont rencontrés en 1944 puis la guerre les a séparés.

75 ans après, ce vétéran américain franchit à nouveau l'Atlantique et retrouve son amour de jeunesse en France. Jeannine ne l'avais jamais oublié. #20hF2 pic.twitter.com/46GzYUgZCE — Le 20Heures France2 (@20hFrance2) 11 juin 2019

Jeannine Ganaye avait tout juste 18 ans et vivait à Briey, en Meurthe-et-Moselle, quand elle est tombée sous le charme de K.T. Robbins, un jeune soldat américain arrivé en France pour combattre les nazis. On est alors en 1944 et les deux entament une idylle qui durera deux mois, jusqu'au départ de l'Américain sur le front de l'Est.

Une brève histoire d'amour qui pourtant les marquera à vie. Au point que France 2 vient d'organiser les retrouvailles de Jeannine et K.T. La chaîne de télévision française a pu faire le lien entre eux alors qu'elle réalisait un portrait du vétéran américain de 98 ans chez lui, aux États-Unis. Un cliché de la jeune femme était toujours en bonne place dans l'album de souvenirs de K.T. Robbins et les journalistes ont retrouvé ensuite la trace de la Française, aujourd'hui âgée de 92 ans, dans une maison de retraite de Montigny-lès-Metz.

Chacun a construit sa vie loin de l'autre

75 ans après, les tourtereaux ont pu se serrer à nouveau dans les bras. «J'ai toujours pensé à lui, en me disant peut-être qu'il va venir», confie Jeannine dans un reportage diffusé sur France 2 lundi soir. Elle avait même appris l'anglais. La guerre les a séparés, le soldat est rentré aux États-Unis et chacun a ensuite construit sa vie entre mariage et enfants. «C'est une petite histoire dans la grande histoire», glisse d'ailleurs l'une des cinq enfants de Jeannine.

Des retrouvailles émouvantes en Lorraine, que chacun avait secrètement espérées depuis 1944... Ils ont promis de tout faire pour traverser l'Atlantique et se revoir encore.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)