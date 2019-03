Papi possédait un arsenal de guerre chez lui

[INSOLITE]

Le 17/03 les #gendarmes de #Bruyères interviennent au domicile d'un octogénaire.

Une fois entrés dans la , c'est un vrai arsenal qui est découvert: 27 armes, 50 kg de munitions et même des . pic.twitter.com/X7tg9K6DU7 — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) 20 mars 2019

27 armes de guerre non démilitarisées, chargées, datant pour certaines de la deuxième guerre mondiale, une vingtaine de grenades, une cinquantaine de kilos d'explosifs. L'arsenal retrouvé chez cet octogénaire vosgien est impressionnant, relate Le Républicain lorrain. Des armes étaient cachées jusque dans les toilettes du vieil homme de 88 ans vivant à Belmont-sur-Buttant, au sud-ouest de Saint-Dié-des-Vosges.

L'arsenal a été découvert dimanche lors d'une intervention des pompiers en fin d'après-midi chez le senior qui ne donnait plus signe de vie depuis quelques jours. Outre les armes citées plus haut, les gendarmes ont aussi saisi 50 kilos de munitions et une vingtaine d'engins explosifs, rapporte Vosges Matin. Le vieil homme, qui était hospitalisé, avait réparti ses armes un peu partout dans sa maison. Il est connu pour être chasseur.

Le parquet d'Épinal a été saisi du dossier et l'octogénaire sera auditionné une fois sorti de l'hôpital. Les autorités doivent notamment vérifier d'où viennent les armes et si leur possesseur disposait des autorisations nécessaires.

(L'essentiel)