Mais que vient faire Anne Hidalgo à Nancy?

Loin de s'être officiellement déclarée, la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, démarre, vendredi à Nancy, un tour de France des villes de gauche pour ancrer sa possible candidature à l'élection présidentielle. Avec un double objectif: prendre une envergure nationale et séduire les écologistes. Ce déplacement en Lorraine, où elle rencontre des soignants à l'hôpital et des étudiants pour replacer «la jeunesse au cœur des innovations sociales», revêt une autre dimension.

«La santé et la jeunesse sont sans doute les deux thématiques politiques essentielles en ce moment», souligne Rémi Féraud, chef de file (PS) de la majorité municipale, à l'AFP. À Nancy, ville dirigée par un socialiste soutenu par des écologistes, Anne Hidalgo s'affichera avec son homologue Mathieu Klein. Une façon de mettre en avant ces «maires issus d'une nouvelle génération qui incarnent la capacité de la gauche à se renouveler», vante Rémi Féraud.

«Besoin de se faire connaître»

Quatorze mois avant l'échéance présidentielle, le but est d'apparaître comme «la figure capable de rassembler les maires des grandes villes», majoritairement à gauche, assume le sénateur socialiste, proche de la maire. Les plus petites communes et les zones rurales suivront «dans les semaines et les mois qui viennent». Pour l'analyste politique Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop, Mme Hidalgo, présente dans le «top 10 des personnalités qui ont la plus forte notoriété», a la légitimité pour le faire.

Maire de Paris depuis 2014, réélue en 2020, Anne Hidalgo «a besoin de se faire connaître» hors de la capitale, plaide un autre de ses proches. Un autre déplacement à Bordeaux, grosse prise des Verts aux municipales de 2020, est en préparation.

(L'essentiel/afp)