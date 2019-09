Un complice de Marc Dutroux va être libéré

Arrêté en août 1996 et condamné à 25 ans de prison par la Cour d'assises d'Arlon en 2004 pour avoir collaboré à l'enlèvement de plusieurs jeunes filles belges (An Marchal, 17 ans, Eefje Lambrecks, 19 ans, Sabine Dardenne, 12 ans, et Laetitia Delhez, 14 ans) de 1995 à 1996 avec Marc Dutroux, Michel Lelièvre a appris, ce lundi, qu'il pouvait désormais être libéré à plusieurs conditions, dont celle de trouver un logement dans les six mois à venir.

Né le 11 mai 1971 à Namur, Michel Lelièvre est considéré comme un toxicomane qui fait la rencontre de Marc Dutroux en juillet 1995. Il n'aurait donc pas participé, avec lui, à l'enlèvement des petites Julie (8,5 ans) et Mélissa (9 ans) dans la région de Liège en juin 1995. Condamné pour association de malfaiteurs, enlèvement d'enfants, séquestration et trafic de drogue, Michel Lelièvre pouvait déjà quitter la prison de Ittre, non loin de Nivelles dans le Brabant wallon, depuis 2018, à condition de ne pas dépasser 16 heures à l'extérieur.

(fl/L'essentiel)