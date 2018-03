L'ex-​​directrice du parc Walygator est décédée

Jacqueline Lejeune, ancienne directrice générale du parc d'attraction Walygator (à Maizières-lès-Metz en Moselle), de mars 2013 à janvier 2016, est décédée à l'âge de 71 ans. Cette dame bien connue dans la région Grand-Est en France était établie au Grand-Duché depuis plusieurs années et ses funérailles auront lieu le mercredi 4 avril à 14h30 à l'église de Bonnevoie à Luxembourg.

Originaire de Franche-Comté, Jacqueline Lejeune s'était notamment fait un nom en reprenant les affaires de son fils Olivier, décédé en 1988 dans un accident d'avion entre Nancy et Paris. En tant que PDG de la société nancéienne Olitec, elle permettra à cette entreprise de devenir la première marque de modem en France et la deuxième en Europe, rappelle le Républicain Lorrain.

Après avoir repris, avec deux autres investisseurs, le parc Walygator en 2013, alors en redressement judiciaire, Jacqueline Lejeune avait vendu en 2016, pour des raisons de santé, le parc à thèmes lorrain au groupe espagnol de loisirs Aspro-Ocio, via la filiale d'investisseurs luxembourgeoise Continental Leisure Project (CLP).

(L'essentiel)