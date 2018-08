Une voiture finit sa course encastrée dans une façade

Une voiture a littéralement transpercé la façade d'une maison, dimanche matin, près de Saint-Avold. En raison d'une vitesse excessive, le véhicule a décollé et a terminé sa course dans la salle à manger de l'habitation, à plus d'un mètre du sol, rapportent les pompiers de Moselle sur leur page Facebook.

L'intervention a été délicate. Dans un premier temps, les secours ont pris en charge les cinq occupants de la voiture, légèrement blessés. Il a ensuite fallu sécuriser la maison pour éviter d'abîmer davantage la structure. Une cellule de sauvetage et de soutien technique a été appelée en renfort.

Au terme de l'opération, le véhicule endommagé a pu être extrait de la façade sans que d'autres dégâts ne soient occasionnés. Quant aux propriétaires de l'habitation, ils ont été relogés par la municipalité, indiquent les pompiers. Selon le Républicain Lorrain, une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre les circonstances de l'accident.

