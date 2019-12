Des TER un peu plus nombreux ce week-​​end

Les frontaliers français qui projettent de se déplacer au Luxembourg en train ce week-end devront encore composer avec un trafic ferroviaire perturbé. Selon la SNCF, le service ne reviendra pas à la normale lundi non plus, avec un trafic «sensiblement équivalent» à celui de ce vendredi.

Dans le détail, 15 trains seront assurés samedi sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, alors qu'aucun autre TER ne circulera sur le territoire lorrain. De leur côté, les frontaliers belges bénéficieront d'un service normal, avec 8 trains sur la ligne Longwy-Rodange-Luxembourg.

Aucun Ouigo ce week-end

Dimanche, 18 trains circuleront sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg mais toujours aucun sur le reste du territoire lorrain. Durant le week-end, de 30 à 40 autobus assureront la desserte de certaines lignes régionales, essentiellement en matinée et soirée mais leur accès est «non garanti» et le nombre de places «limité».

Si quelques TGV circuleront entre Metz et Paris et entre Nancy et Paris samedi et dimanche, ce ne sera le cas pour aucun Ouigo (TGV à bas coûts), précise l'opérateur.

(pp/L'essentiel)