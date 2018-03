Les réfugiés partiront, de la peur à la tristesse

Deux ans et demi après la mise en place à la hâte d'un centre d'accueil pour réfugiés dans des bâtiments de l'armée, à Stockem, dans la commune d'Arlon, celui-ci sera fermé avant la fin de l'année 2018, a décidé, lundi, le gouvernement fédéral belge. Dans le sud de la province de Luxembourg, cette décision inattendue a fait l'effet d'une bombe, provoquant beaucoup de tristesse, alors qu'à l'automne 2015, l'arrivée de 900 réfugiés avait suscité de véritables craintes et de tensions au sein de la population.

Au plus fort de la crise migratoire en 2015, le centre de Stockem, géré par la Croix-Rouge, était rapidement devenu le plus grand centre d'accueil pour réfugiés de toute la Belgique en accueillant 970 demandeurs d'asile. Un mois après l'ouverture du centre, la ville d'Arlon via son bourgmestre, Vincent Magnus, souhaitant même rapidement voir ce nombre réduire de moitié. «Après une manifestation et deux bagarres dans le centre, ce n'est pas possible», avait-il déclaré au micro de TV Lux en décembre 2015. «On sent que parmi notre population de 28 000 personnes, si on veut bien les accueillir, il faut moins de demandeurs d'asile».



En mars 2018, tout est rentré dans l'ordre au centre baptisé «Visage du monde» qui ne compte plus que 350 demandeurs d'asile soutenus par un large réseau de 200 bénévoles. 44 emplois pourraient être perdus. La fermeture est donc très difficile à digérer, même si les responsables reconnaissent travailler dans un milieu précaire tributaire de la politique migratoire européenne et des crises humanitaires. «En Europe, le centre d'Arlon était reconnu comme un exemple d'intégration» a souligné Roger Martinez, directeur du centre au micro de TV Lux, «et notre coup de fonctionnement était un des moins chers en Belgique. Avec la fermeture de cinq centres, près de 200 emplois vont être perdus au sein de la Croix-Rouge. On va perdre un tiers de notre capacité. C'est un coup dur».

Mardi soir, des dizaines citoyens arlonais se sont réunis pour manifester contre la fermeture du centre avant la réunion du conseil communal qui ne s'est pas exprimé sur le sujet face aux médias.

(fl/L'essentiel)