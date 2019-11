Quatre blessés dans un accident au Saarlandrallye

Un accident s'est produit au Saarlandrallye. Un véhicule est entré en collision avec une autre voiture, qui était garée. Selon la police, un participant de 29 ans et son copilote de 27 ans étaient sur la route à Losheim am See (district de Merzig-Wadern) samedi soir quand ils ont quitté la route dans un virage à gauche.

Selon la police, dimanche, la voiture s'est écrasée contre une voiture garée à environ 80 mètres et dans laquelle se trouvaient deux spectateurs. Les deux occupants, un homme de 24 ans et son compagnon de 23 ans ont été grièvement blessés dans la collision mais ils ne sont pas en danger, précise la police. Le pilote et le copilote de la voiture de rallye ont été légèrement blessés. La cause exacte de l'accident n'a pas encore été établie.

(L'essentiel/dpa)