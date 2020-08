Deux morts dans un accident près de Longwy

Deux véhicules sont entrés en collision dimanche vers 2h du matin entre Tellancourt et Villers-la-Chèvre, sur la RD618 en Meurthe-et-Moselle, rapporte le Républicain lorrain. Deux personnes à bord d'une des voitures sont mortes. Une troisième personne dans la même automobile et l'occupant de l'autre voiture ont été grièvement blessées et leur pronostic vital était engagé.

Les gendarmes ont ouvert une enquête pour tenter de déterminer les circonstances du drame. La route est restée fermée jusque 8h environ dimanche matin.

(L'essentiel)