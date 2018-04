40 000 lunettes pour un record du monde

«Nous espérons pouvoir faire une chaîne de 40 000 paires de lunettes et ainsi battre le record du monde, qui est de 30 000 paires», lance Maurice Pierron, président du club service Lions Club Vallée de l'Orne Fensh Alzette.

Toute l'année, le Club collecte des milliers de paires de lunettes que les clients n'utilisent plus auprès des opticiens de la Grande Région. Deux millions de paires ont été récupérées depuis la création du Lions Club International il y a tout juste cent ans. Les lunettes sont envoyées en Afrique, notamment au Burundi, un des pays les plus pauvres du monde.

«Détruire les murs pour aider les plus défavorisés»

«La chaîne commencera à Ottange en France et passera par Rumelange au Luxembourg, traversant une frontière. Ce passage très symbolique exprime notre volonté d'effacer les frontières et détruire les murs pour aider les plus défavorisés», déclare Maurice Pierron.

Les bonnes volontés sont invitées à participer à la chaîne de lunettes samedi 14 avril, à partir de 14h, au parc de la Fenderie à Ottange, l'entrée est gratuite. Une petite restauration est prévue sur place. À 20h30 les célèbres Tambours du Burundi feront entendre leurs instruments, ainsi que le groupe de musique celtique et irlandaise, Alérions. L'entrée pour les concerts est de 10 euros, au profit des actions du Club.

(Émilie Étienne/L'essentiel)