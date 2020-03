«Ma porte vitrée a traversé le salon, les gonds avec»

Une explosion dans un appartement d'un immeuble de HLM à Strasbourg a fait un mort et trois blessés tôt samedi matin, une semaine après un dramatique incendie qui avait déjà provoqué la mort de cinq personnes dans la capitale alsacienne.

«Ce matin vers 05h45, une explosion s'est produite au 8e étage d'un immeuble de 11 étages situé dans le quartier de la Meinau, faisant un mort et trois blessés pris en charge en urgence relative», a indiqué la Préfecture dans un communiqué. «Cette explosion a provoqué un incendie qui a été maîtrisé très rapidement par les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin». L'origine du sinistre est «inconnue pour l'instant», a déclaré sur place la sous-préfète Nadia Idiri.

«En bon état jusqu'au 5e étage»

La personne décédée était le locataire du logement qui a été soufflé, a précisé sur sa page Facebook Philippe Bies, l'un des adjoints au maire de Strasbourg. «Les dégâts sont considérables, les cages d'escaliers et les ascenseurs sont endommagés», a poursuivi Mme Idiri. Toutefois, l'immeuble est encore «à peu près en bon état jusqu'au 5e étage» et les habitants logeant dans ces premiers niveaux pourraient revenir dans leurs appartements dans la journée, a-t-elle ajouté.

Dans la journée, une cinquantaine de ménages ont en effet pu regagner leurs logements, a indiqué M. Bies. Une «vingtaine de personnes» n'ont en revanche pas pu réintégrer leur appartement et «seront donc logées à partir de (samedi) soir à l'hôtel», dans l'attente d'une solution pérennes, a indiqué sur Facebook le maire, Roland Ries.

«Un boum»

«La fenêtre, la balustrade, le balcon de l'appartement ont été soufflés, la façade de l'immeuble est bien abîmée et il y a des débris sur 150 mètres», a de son côté constaté l'adjoint au maire de Strasbourg Alain Fontanel, arrivé rapidement sur place. «Il y a une présomption d'explosion au gaz mais l'enquête démarre à peine», a-t-il encore déclaré.

Les fumées ont noirci les pourtours de plusieurs fenêtres situées vers les derniers niveaux de l'immeuble, a constaté un journaliste de l'AFP. De nombreux débris sont également visibles devant le bâtiment et sur la route qui le longe. Les habitants de l'immeuble, une centaine de personnes, ont été pris en charge dans un centre sportif voisin. «Juste avant l'aube, y a eu un "boum", ma porte vitrée a traversé le salon, les gonds avec», a raconté Pascal Wechsler, 53 ans, qui habite au 11e étage et vit «depuis 18 ans» dans cet immeuble «HLM».

Origine inconnue

«Il y avait beaucoup de fumée noire, ça a fait bouger mon frigo et ma gazinière et des vitres se sont cassées. On a ensuite assez vite été +foutus dehors+ par la police, on n'a rien pu prendre», a encore déclaré M. Wechsler, assis sur un banc dans le gymnase où les habitants ont été mis à l'abri par les secours.

M. Wechsler a pointé le mauvais état général de l'immeuble qui est relié au gaz: «Il est plus que vétuste, c'est même une honte qu'on continue à héberger des gens dedans. Plus rien ne va, l'ascenseur est constamment en panne, il y a des infiltrations d'air aux fenêtres...»

«Je dormais quand j'ai entendu une explosion, l'immeuble et mon lit ont vibré», a également raconté Jephte Kemanjou Kota, 36 ans, qui habite au 10e étage. «J'ai entendu des gens qui criaient: "ça brûle, ça brûle!". J'ai dit à mon frère de prendre sa veste et on est sortis». Strasbourg a déjà été touchée la semaine passée par un dramatique incendie qui a fait cinq morts et sept blessés dans un immeuble proche de la gare. L'origine de ce sinistre, dans un bâtiment en bon état, reste floue.

(L'essentiel/afp)