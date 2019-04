Elle se fait voler 120 000 euros dans son coffre-​​fort

C'est un fait divers peu banal qui s'est produit la semaine dernière à Algrange. Une dame de 71 ans s'est fait dérober le contenu de son coffre-fort personnel, situé dans la cave de son appartement, relate Le Républicain Lorrain. La victime s'est rendu compte du vol jeudi soir. La police n'a pas tardé à arrêter plusieurs suspects. Il faut dire que plusieurs personnes gravitaient dans l'entourage de la vieille dame, dont un électricien qui effectuait régulièrement de petits travaux d'entretien, une dame de compagnie qui faisait également office de femme de ménage et... une voyante.

Interrogée par la police, la femme de ménage a fini par avouer le vol, assurant qu'elle avait caché le magot chez sa cousine, qui n'est autre que la voyante de la victime. Jugée en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Thionville, la voleuse a été condamnée à deux ans de prison, dont un an ferme. De son côté, la voyante a écopé d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis.

L'affaire risque bien de connaître de nouveaux rebondissements. La vieille dame a en effet indiqué que son coffre-fort contenait non pas 120 000 mais 300 000 euros, selon son dernier pointage. L'électricien, qui n'a pas comparu, pourrait également être inquiété par la justice. Une perquisition menée à son domicile a permis de retrouver 51 000 euros en espèces. Selon ce dernier, il s'agirait simplement de ses économies personnelles...

(pp/L'essentiel)