Cinq ados fauchés par une voiture près de Thionville

Selon nos confrères du Républicain Lorrain, un grave accident de la route s'est produit ce vendredi matin, vers 7h40, dans le village de Kirschnaumen, à l'est de Thionville, non loin de la frontière avec le Luxembourg. Un groupe de huit adolescents se trouvait à l'intérieur d'un arrêt de bus en bordure de la D956, près de l'église, lorsqu'un véhicule a fauché au moins cinq d'entre eux.

La conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule, peut-être en raison du verglas, et foncé dans l'arrêt de bus. D'importants moyens de secours, dont 23 pompiers venus de Thionville, Hayange, Algrange, Sierck-les-Bains et Yutz, ont été dépêchés sur place. Les victimes - dont on ne connaît pas à ce stade la gravité des blessures - ont été transportées à l'hôpital Bel-Air de Thionville.

(pp/L'essentiel)