Le Centre Pompidou veut épater en 2020

Pour célébrer son dixième anniversaire en 2020, le Centre Pompidou-Metz proposera «une programmation exceptionnelle» avec trois expositions autour notamment d'Yves Klein et Marc Chagall et deux installations, a annoncé mercredi l'établissement. «L'année 2020 sera marquée par trois temps forts, trois grandes expositions ambitieuses avec des grands noms de l'art moderne et de l'art contemporain», a résumé Jean-Marie Gallais, responsable du pôle programmation et directeur par intérim, lors d'une conférence de presse.

«Folklore et avant-gardistes en Europe de 1890 à 2020» montrera, du 21 mars au 21 septembre, que des artistes «puisent dans la tradition pour renouveler le langage de l'art moderne», selon le directeur. En mai, mois anniversaire de l'ouverture du Centre Pompidou-Metz, «Le ciel comme atelier, Yves Klein et ses contemporains» s'installera jusqu'en novembre dans la grande nef. «Il s'agit d'un dialogue entre Yves Klein et des artistes japonais, allemands et italiens avec lesquels il échangeait" autour de "l'utopie libertaire des années 1950», a ajouté M. Gallais.

300 000 visiteurs par an

En résonance avec les célébrations des 800 ans de la cathédrale Saint-Etienne de Metz, une exposition pluridisciplinaire explorera l'importance de la lumière et du vitrail dans l'oeuvre de Marc Chagall, dont plusieurs panneaux ornent l'édifice religieux. «Marc Chagall, le passeur de lumière», prévue d'octobre 2020 à février 2021, rassemblera pour la première fois les maquettes des vitraux réalisés pour la France et l'étranger par l'artiste exilé de Russie. Deux installations complètent la programmation: l'italien Giuseppe Penone, figure de l'Arte povera, installera sous la charpente un arbre composé de matériaux et l'autrichienne Susanna Fritscher jouera avec les courants d'air du bâtiment dans le vaste espace du dernier étage.

La célébration des 10 ans de l'établissement débutera le 22 novembre avec l'exposition jusqu'en août 2021 d'une cinquantaine de sculptures puisées dans les collections du Centre Pompidou, dont des créations d'Alberto Giacometti et de Constantin Brancusi. Depuis son ouverture en mai 2010, le musée, première expérience de décentralisation d'un établissement culturel public national, a accueilli 3,6 millions de visiteurs. Avec une fréquentation annuelle de plus de 300 000 personnes, «on est au-dessus des objectifs initiaux qui étaient de 250 000 personnes par an», a souligné le directeur par intérim.

(L'essentiel/afp)