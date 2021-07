Une fillette de 5 ans meurt noyée près de Strasbourg

Le drame s'est produit vendredi après-midi, à l'ancienne gravière de Baggersee, un plan d'eau très populaire de la proche banlieue strasbourgeoise.

La fillette a été sortie de l'eau en arrêt cardio-respiratoire et transportée en urgence absolue à l'hôpital strasbourgeois de Hautepierre, où elle est malheureusement décédée samedi, selon la même source. Selon les premiers éléments, elle se trouvait dans une zone non surveillée. Une enquête a été ouverte.

«Relâchement général»

Dans une étude publiée mi-juillet, Santé publique France avait recensé 314 noyades accidentelles, donc 79 mortelles, entre le 1er juin et le 5 juillet, un bilan que le «relâchement général» après les confinements dus au Covid-19 a pu contribuer à aggraver.

Un nombre que les auteurs de l'étude jugent «élevé» et qui représente une hausse de 22% pour les noyades accidentelles, et de 58% des décès par rapport à une enquête de 2018, soulignait l'étude. Les catégories d'âge les plus touchées par ces accidents sont les enfants de 0 à 5 ans (21% des noyades) et les personnes âgées de 65 ans et plus (25%), pointait encore l'étude.

(L'essentiel/afp)