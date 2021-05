Il meurt après une chute suspecte à Vitry-​​sur-​​Orne

Les faits se sont déroulés jeudi soir, dans un lotissement de Vitry-sur-Orne (Moselle), commune située à une vingtaine de kilomètres au sud de Thionville. Un homme de 70 ans a fait une chute mortelle, apparemment accidentelle, à son domicile, relate Le Républicain Lorrain. C'est l'épouse du septuagénaire qui a prévenu les secours, qui n'ont malheureusement rien pu faire pour ranimer la victime.

Une enquête judiciaire, placée sous l'autorité du parquet de Thionville, a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances du décès. Les enquêteurs se demandent en effet si la mort du septuagénaire est bien d'origine accidentelle, comme le prétend son épouse, présente au moment des faits.

Selon une première enquête de voisinage, le couple se disputait souvent et des éclats de voix parvenaient fréquemment jusqu'aux riverains. Le procureur de la République a demandé une autopsie, pour vérifier si les lésions constatées sur le corps de la victime «sont bien compatibles avec l'hypothèse de l'accident». Elle sera effectuée lundi et permettra sans doute aux enquêteurs de voir plus clair dans cette affaire.

(pp/L'essentiel)