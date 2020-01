Alain Soral finalement relaxé après sa «quenelle»

Le tribunal correctionnel de Colmar a prononcé, vendredi, la relaxe de l'essayiste d'extrême droite Alain Soral, qui était poursuivi pour avoir diffusé sur internet une photo de lui effectuant une «quenelle», geste assimilé à une sorte de salut nazi déguisé. Six mois de prison avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve, avaient été requis lors de son procès le 28 novembre. De son vrai nom Alain Bonnet, Alain Soral, absent lors de l'audience, était poursuivi pour «injure» et «incitation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion».

Il avait diffusé sur son compte Twitter et sur son site internet «Egalité et Réconciliation» un cliché, pris le 5 mai, le montrant en train de faire une «quenelle» sur les marches du tribunal de Colmar. La «quenelle» est un geste popularisé par le polémiste Dieudonné, condamné à plusieurs reprises pour des déclarations antisémites. Sur son site, M. Soral, qui était venu dans la région de Mulhouse (Haut-Rhin) pour une conférence, avait accompagné le cliché d'un texte évoquant le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) et la Licra.

Son avocat, Damien Viguier, avait plaidé la relaxe, affirmant que la «quenelle» n'est rien d'autre qu'un «bras d'honneur ou un doigt d'honneur» et non «un salut nazi inversé».

(L'essentiel/afp)