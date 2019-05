Une adolescente a chuté d'un immeuble à Metz

Une adolescente de 13 ans a été hospitalisée dans un état grave à Nancy, après une chute du cinquième étage d'un immeuble, jeudi soir, aux alentours de 21h. Appelés sur place, les pompiers ont retrouvé la jeune fille inconsciente au sol.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame. Il pourrait s'agir d'une tentative de suicide ou d'un accident. Mais la possibilité d'un acte criminel n'a pas été écartée non plus. La police est actuellement à la recherche de témoins de la scène.

(th/L'essentiel)