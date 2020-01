Un jeune homme tué par un pétard à Haguenau

Un homme de 27 ans a été tué par un «mortier» à Haguenau (Bas-Rhin) au cours de la nuit de la Saint Sylvestre, dans une région où l'usage des pétards entraîne de graves blessures à chaque Nouvel An, a-t-on appris mercredi auprès de la préfecture. Cet accident s'est déroulé «hors de tout contexte de violence urbaine», a précisé la préfecture, alors que les mortiers et autres gros pétards sont souvent dirigés contre les forces de l'ordre. Onze personnes, dont trois enfants, blessées à la main par des pétards, ont également été prises en charge au cours de la nuit par le service de chirurgie de la main des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, selon le Dr Sybille Facca, chef de ce service.

Deux adultes ont été opérés pendant la nuit et un doit l'être mercredi matin, tandis que les enfants ont été pris en charge pour des brûlures, a-t-elle précisé, soulignant l'absence de «grosse mutilation» ou d'amputation cette année. L'an dernier, deux jeunes hommes - un de 15 ans, un de 20 ans - avaient eu des doigts amputés à cause de pétards. En 2012 et 2013, trois personnes étaient mortes lors du réveillon.

En Alsace, la Saint Sylvestre est célébrée à grand renfort de feux d'artifice et de pétards, souvent achetés en Allemagne où la législation sur les engins pyrotechniques est plus libérale. Dans le Bas-Rhin, comme les années précédentes, un arrêté préfectoral est venu durcir de début décembre à début janvier les règles entourant les pétards. Il interdit notamment de les transporter et de les manier dans tous les lieux de grand rassemblement et d'utiliser ceux «susceptibles d'être détournés pour un usage à tir tendu vers les personnes».

